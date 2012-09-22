Верстка 2-х страниц + установка CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок242 просмотра

Добрый день.

Нужна верстка нескольких страниц + установка CMS.

CMS любая, но больше всего подходит Wordpress.

Бюджет минимальный, как и сложность данной работы.

WordPress
13 лет назад
Ivanopulus
Иван 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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