Верстка + функционал

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок223 просмотра

Требуется верстка готовых макетов+ разработать функционал + подключить платежную систему. Оставляйте заявке.

13 лет назад
mafiay
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Pan1k
Саня 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$350
31 день

Заявки фрилансеров

Pan1k
Саня 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка psd + натяжка на joomla + настройка модул.

    $250

    Есть 3 похожих psd макета(отличаются разметкой зоны контента). Нужно сверстать их. И натянуть на 1 сайт на джумле. Помимо этого надо сделать бегущую полосу фотографий проектов (под логотипом) + сделать отправку запросов менеджеру (по ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка 4-х страниц, Bitrix

    $50

    Вставить таблицы и сверстать, как тут http://arielplast.ru/products_new/gas_1 4 страницы и подровнять текст на всем сайте (маленький объем работ).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка под DLE

    $500

    Требуется качественно кроссбраузерно сверстать и портировать на движок 2 макета: главную + внутреннюю.. Главная достаточно большая, внутренняя простая. Макет главной в качестве образца прилагаю.В предложении просьба оставлять цену, а также срок, сроки очень сжатые. Просим ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Переместить включаемую область в Bitrix

    На сайте, который можно обнаружить в моем профиле, в верхней части сайта указаны контактные данные, которые должны находиться в крайнем правом углу. Как переместить включаемую область? Где задаются координаты? И как создать новую включаемую область ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка на wordpress

    $50

    Здравствуйте. Необходимо сверстать psd макет (прикрепил) и натянуть его на wordpress. Есть страница статьи, категории и главная. В заявках указывайте сроки и цену.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад