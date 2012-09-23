Кросбраузерная верстка дивами и интеграция в вебасист. сроки максимум до 11 дня завтра. icq 9979624
Верстка шаблона
Верстка шаблона для Vamshop CMS, макет-psd
Выбранный исполнитель
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