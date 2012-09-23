Съехал дизайн в Джумла в К2

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок90 просмотров

Нужен специалист, который сможет разобраться с джумлой и модулем К2, после наполнения вся страница съезжает, нужно понять в чем дело и исправить. Пример (ссылку) вышлю в личку.

Joomla
13 лет назад
nissajem
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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