Повесить на сайт баннер со счётчиком срока акции

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Закрыт3 заявки102 просмотра

Вот сайт http://okna-volodar.ru а эскиз баннера в приложении. Я знаю есть готовые флеш-компоненты, позволяющие менять картинки и дату. Именно такой и нужно поставить, возможны некоторые отступленья от макета. Срок до завтра. Пишите цену.

13 лет назад
all-lancer
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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