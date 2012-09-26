Сверстать макет сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок241 просмотр

Необходимо сверстать PSD макет сайта. Верстка фиксированной ширины по центру. Растягиваться должны только фон шапки и подвала страницы

Из сложных элементов - это таблица тарифов. В таблице 6 вкладок, которые должны открываться по нажатию на соответствующие ярлыки. Требуется сделать переключение вкладок на jquery либо чистом JS.

Также из требований: адекватно ведет себя в браузерах FF3+, IE7+, Chrome, Opera 9+, Safari на разрешениях от 1024 и выше, плюсом будет если верстка будет блочной.

JavaScriptjQuery
13 лет назад
garisson
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$35
1 день
Руслан отлично справился с заданием. Получил сверстанный макет от него менее чем за сутки, хотя в работе присутствовало большое количество усложняющих js скриптов. Руслан, спасибо большое за сотрудничество.
Отличный заказчик. Задание поставлено четко и мгновенная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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