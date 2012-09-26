Сверстать макет сайта

Необходимо сверстать PSD макет сайта. Верстка фиксированной ширины по центру. Растягиваться должны только фон шапки и подвала страницы

Из сложных элементов - это таблица тарифов. В таблице 6 вкладок, которые должны открываться по нажатию на соответствующие ярлыки. Требуется сделать переключение вкладок на jquery либо чистом JS.

Также из требований: адекватно ведет себя в браузерах FF3+, IE7+, Chrome, Opera 9+, Safari на разрешениях от 1024 и выше, плюсом будет если верстка будет блочной.