Создать валидный шаблон Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок215 просмотров

Есть аналог сайта, например http://www.hannovermesse.de/home

Есть документ на английском языке, в котором обозначены все требования к оформлению и верстке.

Необходимо натянуть существующий дизайн, полный аналог по разметке с вышеуказанным на движок Joomla

Joomla
12 лет назад
kinzoid
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$215
4 дня
Работает быстро и профессионально. Мелкие шероховатости исправляет и ответственно относится к заданию. Уверен, что при его выборе у Вас проблем с ним не возникнет.
Лояльный и понимающий Заказчик. Четкая постановка задачи, вежливое общение, незамедлительная оплата. Благодарю за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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