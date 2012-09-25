Есть аналог сайта, например http://www.hannovermesse.de/home Есть документ на английском языке, в котором обозначены все требования к оформлению и верстке. Необходимо натянуть существующий дизайн, полный аналог по разметке с вышеуказанным на ...
Требуется верстальщик (срочно)
Необходимо сверстать несколько страниц сайта.
Проект срочный! Приступить необходимо после изучения ТЗ.
Оплата сразу после проверки выполненного. Возможна оплата по частям (за выполненную часть проекта).
Пишите в скайп mishel12300 для обсуждения проекта.
Спасибо!
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