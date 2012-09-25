Устранить ошибку верстки

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Закрыт1 заявка90 просмотров

http://www.bukmekerskaja.ru/konkurenty.htm

ссылка unibet (та что в тексте не кликается),

если прокрутить страницу то не будет кликаться sportingbet,

т.е. есть какая-то мертвая зона.

надо устранить, сохранив неподвижность шапки

13 лет назад
kovalev3000
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
24 отзыва

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