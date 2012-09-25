В команду web-разработчиков требуется верстальщик. Обязанности: Seo верстка, доработка страниц. Работнику будет предоставляться детальное тз, по которому он будет проводить все необходимые работы. Требования: -Надёжность/Ответственность. -Умение ...
Перенести с jpg на pdf и сверстать шаблон для WP
Здравствуйте
Есть изображения нужного мне шаблона для wp.
Нужно с него сделать шаблон для wp.
IШаблон очень простой.
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