Есть аналог сайта, например http://www.hannovermesse.de/home Есть документ на английском языке, в котором обозначены все требования к оформлению и верстке. Необходимо натянуть существующий дизайн, полный аналог по разметке с вышеуказанным на ...
Необходимо настроить кроссбраузерность сайта
Здравствуйте, необходимо настроить кросс браузерность сайта http://kustorka.ru
В данный момент на широкоформатных мониторах сайт разъежаеться и отображается некрасиво.
Ваши условия, стоимость.
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