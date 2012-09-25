В команду web-разработчиков требуется верстальщик. Обязанности: Seo верстка, доработка страниц. Работнику будет предоставляться детальное тз, по которому он будет проводить все необходимые работы. Требования: -Надёжность/Ответственность. -Умение ...
Разрезать картинку сверстать ее
чтоб примерно получилось как на картинках
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400HTML-верстка27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
На сайте wordpress не выводится сайдбар. Нужно исправить.Завершен13 лет назад
Необходим парсер авто.ру Требуется парсить новые объявления из базы AUTO.RU (главное те, которые уже есть в базе, но не учавствуют в поиске) с поддержкой настраиваемых фильтров, заданием шаблонов поиска, выводом результатов поиска в виде ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте Есть изображения нужного мне шаблона для wp. Нужно с него сделать шаблон для wp. IШаблон очень простой.HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Используя CMS modx необходимо создать новый раздел на сайте (по структуре аналогичный уже существующим), занести на страницы разделов подготовленные тексты и изображения, добавить презентацию, выполнить доработку по оформлению в соответствии с дополнительными требованиями, после добавления ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходимо настроить кросс браузерность сайта http://kustorka.ru В данный момент на широкоформатных мониторах сайт разъежаеться и отображается некрасиво. Ваши условия, стоимость.HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем привет. Необходимо довести до ума верстку под IE сайта на Друпале.Закрыт13 лет назад
- $60
Верстка дополнительных страницЗавершен13 лет назад
Необходимо по готовым макетам нескольких страниц сверстать и натянуть на joomla 2.5 и virtumart 2.0.10 шаблон сайта. В итоге должно получится все как на макете. В предложениях указывайте срок и цену.Завершен13 лет назад
- $60
Добрый день господа. Нужны услуги по разработке клиентской части сайта. Превью выложено ниже. Проект только для самостоятельных мастеров. Юр.лиц попрошу не беспокоить. Фрилансерам с рейтингом и отзывами ...Завершен13 лет назад