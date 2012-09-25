Разрезать картинку сверстать ее

Необходим парсер авто.ру Требуется парсить новые объявления из базы AUTO.RU (главное те, которые уже есть в базе, но не учавствуют в поиске) с поддержкой настраиваемых фильтров, заданием шаблонов поиска, выводом результатов поиска в виде ...