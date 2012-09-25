Разрезать картинку сверстать ее

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки123 просмотра

чтоб примерно получилось как на картинках

13 лет назад
vaiper
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад
$35
2 дня

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстальщик для постоянной удалённой работы

    $400

    В команду web-разработчиков требуется верстальщик. Обязанности: Seo верстка, доработка страниц. Работнику будет предоставляться детальное тз, по которому он будет проводить все необходимые работы. Требования: -Надёжность/Ответственность. -Умение ...

    CSS
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер авто.ру

    Необходим парсер авто.ру Требуется парсить новые объявления из базы AUTO.RU (главное те, которые уже есть в базе, но не учавствуют в поиске) с поддержкой настраиваемых фильтров, заданием шаблонов поиска, выводом результатов поиска в виде ...

    HTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка нового раздела сайта

    $100

    Используя CMS modx необходимо создать новый раздел на сайте (по структуре аналогичный уже существующим), занести на страницы разделов подготовленные тексты и изображения, добавить презентацию, выполнить доработку по оформлению в соответствии с дополнительными требованиями, после добавления ...

    MODX
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать и натянуть на joomla 2.5

    Необходимо по готовым макетам нескольких страниц сверстать и натянуть на joomla 2.5 и virtumart 2.0.10 шаблон сайта. В итоге должно получится все как на макете. В предложениях указывайте срок и цену.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка HTML/CSS и немного JQuery

    $60

    Добрый день господа. Нужны услуги по разработке клиентской части сайта. Превью выложено ниже. Проект только для самостоятельных мастеров. Юр.лиц попрошу не беспокоить. Фрилансерам с рейтингом и отзывами ...

    CSSHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад