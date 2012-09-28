Шаблон HTML для сайта студии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки214 просмотров

Необходимо сделать HTML шаблон для сайта:

1. Главная страница

2. Внутренние страницы (1 одинаковая для всех)

Дизайн готов, во вложении.

Срок исполнения: 3 дня.

Стоимость рассматриваем от исполнителей.

HTML
13 лет назад
harison123
Харисова 
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

timaxphp
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад
$40
1 день
Артем, спасибо за работу. Все очень оперативно и хорошо, будем еще обращаться.
Четко поставленные задачи, быстро выполненный проект! Елена умеет четко изъяснить что нужно сделать и знает что должно получиться в итоге! Предоплату и оплату произвела быстро! С удовольствием по работаю еще..

Заявки фрилансеров

timaxphp
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад

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