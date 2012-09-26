Верстка WordPress шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок131 просмотр

Верстка WordPress шаблона № 39143 на TemplateMonster (http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes...)

Вот, что необходимо:

- заменить логотип;

- русифицировать шрифты;

- в трех прямоугольных модулях на главной заменить иконки (новые иконки тоже выбраны из наборов на TemplateMonster);

- на странице «about us» вместо модуля с фото людей сделать модуль с фото свидетельств компании с возможностью их увеличения до читаемого размера;

- страничку «SERVICES» для размещения однотипных видов услуг сверстать примерно в таком виде: http://www.templatemonster.com/ru/demo/40350.html

- сверстать страничку с 3 однотипными модулями отправки сообщений-заявок в каждом из которых заполняется 5-6 параметров. Разместить на этой странице модуль электронных платежей (Виза, Мастеркард, вебмани, яндексденьги).

- на всех страницах заменить модуль «архив» модулем «контактная форма-заявка»;

- везде убрать возможность комментариев;

- убрать раздел «блог»

- в контактах настроить карту по указанному адресу

- оптимизировать сайт для дальнейшего продвижения

- подключить и настроить хостинг, домен.

Домен и хостинг уже имеются, шаблон и иконки приобретаются официально.

Жду предложений от хорошо разбирающихся в своем деле людей

HTMLWordPress
13 лет назад
SDKR
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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