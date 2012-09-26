под iphone см psd во вложении
Верстка WordPress шаблона
Верстка WordPress шаблона № 39143 на TemplateMonster (http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes...)
Вот, что необходимо:
- заменить логотип;
- русифицировать шрифты;
- в трех прямоугольных модулях на главной заменить иконки (новые иконки тоже выбраны из наборов на TemplateMonster);
- на странице «about us» вместо модуля с фото людей сделать модуль с фото свидетельств компании с возможностью их увеличения до читаемого размера;
- страничку «SERVICES» для размещения однотипных видов услуг сверстать примерно в таком виде: http://www.templatemonster.com/ru/demo/40350.html
- сверстать страничку с 3 однотипными модулями отправки сообщений-заявок в каждом из которых заполняется 5-6 параметров. Разместить на этой странице модуль электронных платежей (Виза, Мастеркард, вебмани, яндексденьги).
- на всех страницах заменить модуль «архив» модулем «контактная форма-заявка»;
- везде убрать возможность комментариев;
- убрать раздел «блог»
- в контактах настроить карту по указанному адресу
- оптимизировать сайт для дальнейшего продвижения
- подключить и настроить хостинг, домен.
Домен и хостинг уже имеются, шаблон и иконки приобретаются официально.
Жду предложений от хорошо разбирающихся в своем деле людей
Заявки фрилансеров
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