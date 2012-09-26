Работа с плагином WP-Ecommerce Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки85 просмотров

Нужно поменять стили, шрифт и фон на странице чекаут, продуктов и обзор заказа, добавить туда таблицы

WordPress
13 лет назад
nwaker
44 года
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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