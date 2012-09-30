Сделать шаблон для DLE

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки160 просмотров

Задача:

Сделать рип сайта turpalatka.net

На его основе создать шаблон для DLE(под 9.4) со всема возможными стандартными .tpl

DLE
13 лет назад
clickz
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
Сергей очень приятен в общении как человек, и к тому же очень хорошо справился с поставленной задачей. Приятно было работать.
Приятно было работать, сказал задание четко с самого начала. Оплата выполнена сразу же после показа сайта на своей площадке. Надеюсь мы еще сработаемся, благодарю :)

Заявки фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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