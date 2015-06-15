Сверстать макет

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок193 просмотра

Все довольно просто, нужно сверстать макет.

Макет прилагаю.

13 лет назад
funtik007
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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