Сверстать макет

Есть новый дизайн для сайта, выполнен профессионально, все блоки слоев подписаны. Сайт состоит по сути из трех страниц, плюс дополнительно на одной странице будет меняться содержание 2 или 3 раза (надо смотреть), вот адрес oilcatalog.ru. ...