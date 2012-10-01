Сверстать макет

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок168 просмотров

Сверстать макет в хтмл. Готовая верстка должна достаточно просто превращаться в небольшой статический сайтик - "заглушку" (если Вы сами создадите не 1 а 10 страничек, правильно связанных ссылками меню и прочего - это большой плюс).

13 лет назад
alias_group
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Выполнил работу качественно и в срок. Рекомендую!
Все прошло отлично.

Заявки фрилансеров

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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