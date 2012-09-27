Настройка кроссбраузерности

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка101 просмотр

Требуется наладить кроссбраузерность сайта.

Не работает joomla 1.5 (в IE) таи и форум phpbb таи же в ИЕ

Пациент - www.rusbg.info

Требуется исправить и при нахождении иных ошибок исправить их.

Joomla
13 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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