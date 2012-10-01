Верстка psd макета + натяжка на MODx

Всем доброго дня!

Есть достаточно сложный psd макет включающий в себя: шаблон главной + внутренние + кнопки, иконки.

Требуется верстка + натяжка на систему modx.

Работа достаточно срочная.

Имеются траст логины заказчика на free-lance.

Обращайтесь, если Вы - хороший специалист по верстке и натяжке на MODx и у Вас сейчас есть свободное время.

И да, modx - evolution.