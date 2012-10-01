Верстка psd макета + натяжка на MODx

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок204 просмотра

Всем доброго дня!

Есть достаточно сложный psd макет включающий в себя: шаблон главной + внутренние + кнопки, иконки.

Требуется верстка + натяжка на систему modx.

Работа достаточно срочная.

Имеются траст логины заказчика на free-lance.

Обращайтесь, если Вы - хороший специалист по верстке и натяжке на MODx и у Вас сейчас есть свободное время.

И да, modx - evolution.

MODX
13 лет назад
montar
Лев 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

denis__
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$150
2 дня
Профессионально и в срок! Денис, спасибо Вам!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Достаточно высокий уровень требований позволил мне выявить несколько новых методов и решений, способных повысить эффективность и качество работы в будущем.

Заявки фрилансеров

denis__
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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