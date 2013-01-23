montar

Лев Икконен montar

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
SEO / Интернет-маркетинг

Опыт работы в сфере SEO / Интернет-маркетинг более 7 лет.

- SEO аудит, подробный анализ проекта, анализ конкурентной среды.

- Подбор семантического ядра, распределение ключевых фраз на посадочные страницы.

- Подготовка к продвижению сайта. Прозрачный расчет бюджета. Выделенные аккаунты.

- Комплексное продвижение сайта, вывод ВЧ, СЧ, НЧ в топ3 Яндекс, Гугл.

- Отчетность.

Стоимость работ: от 200 $ до 3000 $

Стоимость аудита сайта: 150$ - 800$

Более 200 результативных проектов различных сфер деятельности.

Семантическое ядро
Отзывы заказчиков
airvps
Виктор 
45 летСША
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Наполнение и оптимизация сайта
Выполнено по тз
Всё ок, спасибо!
Ответный отзыв
vvvalik
Алена 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва(-3)
$20
10 баллов
11 лет назад
Составить грамотно анкоры 350 шт.
Справился с задание быстро и хорошо. Я доволен.
нае*алово
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
от $200
от 30 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $100
нет рейтинга