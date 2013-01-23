SEO / Интернет-маркетинг
Опыт работы в сфере SEO / Интернет-маркетинг более 7 лет.
- SEO аудит, подробный анализ проекта, анализ конкурентной среды.
- Подбор семантического ядра, распределение ключевых фраз на посадочные страницы.
- Подготовка к продвижению сайта. Прозрачный расчет бюджета. Выделенные аккаунты.
- Комплексное продвижение сайта, вывод ВЧ, СЧ, НЧ в топ3 Яндекс, Гугл.
- Отчетность.
Стоимость работ: от 200 $ до 3000 $
Стоимость аудита сайта: 150$ - 800$
Более 200 результативных проектов различных сфер деятельности.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
10 лет назад
Выполнено по тз
Ответный отзыв
Всё ок, спасибо!
$20
10 баллов
11 лет назад
Справился с задание быстро и хорошо. Я доволен.
Ответный отзыв
нае*алово
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
от $200
от 30 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
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нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
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нет рейтинга