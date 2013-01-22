Есть установленный шаблон Epsilon. тема куплена! нужно его настроить и наполнить точно также как на примере wp-demo.indonez.com/?theme=Epsilon
- $50HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно создать хороший и красивый баннер, точнее 8 статических баннеров для компании http://arionvps.com размеры баннеров - https://www.google.com/intl/ru/adwords/select/imagesamples.html Дизайн баннера должен соответствовать основному сайту структура баннера: картинка со стойками серверов ...Баннеры9 заявокЗакрыт12 лет назад
Cоздать сайт для хостинг компании, основной язык сайта английский. Более подробно и примеры в приложении. От вас – цена, сроки, портфолио, этапы работы. Предложения по структуре и дизайну.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $150
Сайт Arionvps.com 1- Проверить работу сайта в основных браузерах и на битые ссылки 2- Отредактировать теги keywords, description на внутренних страницах в соответствии со страницами 3- Настроить 301 редирект с неглавного ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
11 лет назад
Всё ок, спасибо!
Ответный отзыв
Выполнено по тз