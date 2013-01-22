airvps

Виктор airvps

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Нужно создать баннер

    Нужно создать хороший и красивый баннер, точнее 8 статических баннеров для компании http://arionvps.com размеры баннеров - https://www.google.com/intl/ru/adwords/select/imagesamples.html Дизайн баннера должен соответствовать основному сайту структура баннера: картинка со стойками серверов ...

    Google Ads
    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта для хостинг компании

    Cоздать сайт для хостинг компании, основной язык сайта английский. Более подробно и примеры в приложении. От вас – цена, сроки, портфолио, этапы работы. Предложения по структуре и дизайну.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение и оптимизация сайта

    $150

    Сайт Arionvps.com 1- Проверить работу сайта в основных браузерах и на битые ссылки 2- Отредактировать теги keywords, description на внутренних страницах в соответствии со страницами 3- Настроить 301 редирект с неглавного ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

montar
Лев 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Наполнение и оптимизация сайта
Всё ок, спасибо!
Выполнено по тз
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