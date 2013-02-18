Верстка HTML5

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок358 просмотров

Ищу верстальщика HTML5.

Есть много проектов, срочные и не очень.

Верстать нужно аккуратно, с любовью к каждому пикселю дизайна.

Бюджет по каждому проекту обсуждается, от 10000 руб.

HTML
13 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$700
14 дней
Алексей сделал мне уже два проекта, оба очень удачные. Умеет находить программные решения почти для всех наших дизайнерских задумок. Очень радует бережное отношение к дизайну
Хороший заказчик. Чёткая задача, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо.

Заявки фрилансеров

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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