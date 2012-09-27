Верстка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок118 просмотров

Верстка сайта. 5 страниц. срок 4 дня. Цена 100$.

13 лет назад
antonwo7
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

xaweleon
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
Сергей выполнил работу точно в срок и на высшем уровне. Получили очень качественную верстку. Вообще, подход Сергея к выполнению проектов нас порадовал. Все очень четко и профессионально. В дальнейшем будем рады сотрудничеству с ним.
Положительный, приятный в общении и в работе заказчик. Надеюсь на этом проекте работа с ним не закончится. Оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

xaweleon
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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