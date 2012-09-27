Необходимо сверстать 4 страницы: 1. Главная — презентация сайта, рекомендуемый товар, спецпредложения. 2. Каталог продукции — каталог в виде превью группы товаров 3. Товар — подробное описание товара (несколько фото, описание, возможные ...
Верстка сайта
Верстка сайта. 5 страниц. срок 4 дня. Цена 100$.
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