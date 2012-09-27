Требуется исправить ошибки на сайте rusbg.info В данный момент наблюдаются проблемы в IE
Сверстать и натянуть на joomla
Сверстать и натянуть на joomla
Будет выбран аккуратный и ответственный, Макет прикреплен
Укажите пожалуйста цену и сроки
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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