Необходима верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки262 просмотра

http://www.imageset.ru/img/ecomedfondini.jpg

Сайт благотворительный, хотелось бы сделать как можно дешевле.

13 лет назад
AlexT-777
Иванов 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

galecki
31 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$5
2 дня

Заявки фрилансеров

galecki
31 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
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