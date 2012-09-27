Верстка сайтов на vamshop.ru (ветвь osCommerce)

есть дизайн в PSD.

Нужно нарезать шаблон магазина на ВамШоп, версия 1,73

В принципе, можно "упростить" работу- сделать просто верстку в ХТМЛ.

но цена тогда ниже сильно.

"гениальных решений" просьба не предлагать, другие CMS не рассматриваются.

т.е. нужен крепкий "ремесленник". Возможно в дальнейшем сотрудничество на ряд проектов такой направленности.

Все подробности- в личку.