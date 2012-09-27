http://www.imageset.ru/img/ecomedfondini.jpg Сайт благотворительный, хотелось бы сделать как можно дешевле.
Верстка сайтов на vamshop.ru (ветвь osCommerce)
есть дизайн в PSD.
Нужно нарезать шаблон магазина на ВамШоп, версия 1,73
В принципе, можно "упростить" работу- сделать просто верстку в ХТМЛ.
но цена тогда ниже сильно.
"гениальных решений" просьба не предлагать, другие CMS не рассматриваются.
т.е. нужен крепкий "ремесленник". Возможно в дальнейшем сотрудничество на ряд проектов такой направленности.
Все подробности- в личку.
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