Верстка сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок166 просмотров

Здравствуйте верстальщики!

Нужна верстка сайта страниц 50 штук (все по типу главная, раздел, и материал, т.е. глобально не отличается).

От вас нужно отличное знание css и опыт работы в устранения конфликтов между стилями.

В проект принимаются фрилансеры:

Только имеющие положительные отзывы.

С опытом работы от 2 лет.

CSS
13 лет назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
21 час назад
13 лет назад
$250
6 дней
Отличный специалист! По верстке один из лучших верстальщиков, которых мне приходилось встречать. Сделал довольно не простой проект за максимально сжатые сроки без лишних вопросов и каких либо проблем. Рекомендую!
Классный заказчик. Отработали довольно сложный и насыщенный макет, все устроило. Серега, обращайся еще, поработаем ) Спасибо!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
21 час назад
13 лет назад

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