Здравствуйте верстальщики!

Нужна верстка сайта страниц 50 штук (все по типу главная, раздел, и материал, т.е. глобально не отличается).

От вас нужно отличное знание css и опыт работы в устранения конфликтов между стилями.

В проект принимаются фрилансеры:

Только имеющие положительные отзывы.

С опытом работы от 2 лет.