есть дизайн в PSD. Нужно нарезать шаблон магазина на ВамШоп, версия 1,73 В принципе, можно "упростить" работу- сделать просто верстку в ХТМЛ. но цена тогда ниже сильно. ...
Верстка сайта
Здравствуйте верстальщики!
Нужна верстка сайта страниц 50 штук (все по типу главная, раздел, и материал, т.е. глобально не отличается).
От вас нужно отличное знание css и опыт работы в устранения конфликтов между стилями.
В проект принимаются фрилансеры:
Только имеющие положительные отзывы.
С опытом работы от 2 лет.
Выбранный исполнитель
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