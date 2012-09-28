Сверстать 2 страницы

Проект переоткрываю заново, в связи с тем, что выбранный фрилансер не понял задания. Теперь приложен файл с детальным описанием.

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Требуется дивная кроссбраузерная верстка.

Вторая страница с веб-формой для отправки письма + капча.

Главное — сверстать точно (практически попиксельно).

Исходник — tiff в слоях.

В личку не писать. В аську тоже. Все здесь.

Срок и стоимость указать обязательно.

Оплата ТОЛЬКО Яндекс.Деньги после сдачи-приемки.