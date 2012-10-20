Верстка магазина на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок151 просмотр

Здравствуйте!

Есть дизайн магазина (psd). Нужно сделать шаблон на Joomla (сделать шаблон+разместить на хостинг, хостинг есть).

Бюджет скромный, рассмотрю первым делом предложения с реальной ценой за работу (цены предлагайте сами).

Joomla
13 лет назад
Shramxxx
Ян Лелюк 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$85
3 дня
Отличный исполнитель, поставленная задача была решена в кратчайшие сроки, за разумную цену, адекватен в общение, работает четко и оперативно! Хорошо сверстано, а главное - вовремя. Очень доволен. Всем рекомендую.
Приятно было работать с Яном - задание представлено понятно, оплата без задержек. Буду рад и дальше продолжать сотрудничество!

Заявки фрилансеров

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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