Подправить верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок263 просмотра

Нужно подправить верстку, см. аттач.

Оплата после завершения работы, просьба в личку не писать.

13 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$5
1 день
Крайне оперативно справился с задачей. Доволен сотрудничеством, спасибо.
Четкое задание и мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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