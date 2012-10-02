Собственно нужно сделать верстку дизайн в приложении.

Фиксированная

Несколько моментов:

- делать z-index (где это потребуется, а точно потребуется в отзывах, там над картинкой должен быть слой с "плашкой" которая закругляет углы)

- заголовок "как сделать заказ" непостоянной длины, это надо учесть