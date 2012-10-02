есть дизайн в PSD. Нужно нарезать шаблон магазина на ВамШоп, версия 1,73 В принципе, можно "упростить" работу- сделать просто верстку в ХТМЛ. но цена тогда ниже сильно. ...
Верстка
Собственно нужно сделать верстку дизайн в приложении.
Фиксированная
Несколько моментов:
- делать z-index (где это потребуется, а точно потребуется в отзывах, там над картинкой должен быть слой с "плашкой" которая закругляет углы)
- заголовок "как сделать заказ" непостоянной длины, это надо учесть
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