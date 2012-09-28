HTML-верстальщик, натяжка на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок390 просмотров

Нужен человек для постоянной HTML верстки и часто для натяжки на CMS.

тестовое задание это HTML верстка странички сайта студии. (если хорошо справитесь и ваша работа будет годна для использования то будет денежное вознаграждение)

очень приветствуются люди который могут верстать свои модули, работать быстро и по срокам.

пишите на [email protected] - пришлю тестовое задание.

оплата по вебмани , для украины банковские переводы \ оплата на карту.

По деньгам средняя цена за HTML верстку сайта около 50-100 у.е. от сложности.

Если работаете с CMS то ваша ценность возрастает и выплачиваемые вам суммы за работу тоже.

HTML
13 лет назад
Sh1mm15x
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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