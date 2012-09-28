есть дизайн в PSD. Нужно нарезать шаблон магазина на ВамШоп, версия 1,73 В принципе, можно "упростить" работу- сделать просто верстку в ХТМЛ. но цена тогда ниже сильно. ...
HTML-верстальщик, натяжка на CMS
Нужен человек для постоянной HTML верстки и часто для натяжки на CMS.
тестовое задание это HTML верстка странички сайта студии. (если хорошо справитесь и ваша работа будет годна для использования то будет денежное вознаграждение)
очень приветствуются люди который могут верстать свои модули, работать быстро и по срокам.
пишите на [email protected] - пришлю тестовое задание.
оплата по вебмани , для украины банковские переводы \ оплата на карту.
По деньгам средняя цена за HTML верстку сайта около 50-100 у.е. от сложности.
Если работаете с CMS то ваша ценность возрастает и выплачиваемые вам суммы за работу тоже.
Заявки фрилансеров
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