Сверстать 3 страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок322 просмотра

Сверстать три страницы, сами страницы во вложении

13 лет назад
svitalys
Виталий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

webstend
Виталий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Все сделал как надо, были небольшие недочеты но все исправил очень быстро
Заказчик ясно ставит задачи, делает адекватные замечания, добросовестно оплачивает работу. Сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

webstend
Виталий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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