Нужна верстка 1-й страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок217 просмотров

И так есть пустая страничка - будет страничка с прайсом.

Нужно сделать 15шт иконок расположены в разбросоном порядке.

При наведении они какбы качаются

принажатии на название поподаем на страничку

при нажатии на картинку она увеличивается почти в 10 раз или полноценную картинку.

Всё подробности по скайпу или аське

13 лет назад
Farest
Фарход 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

lodka89
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Сделал быстро и качественно . На выходе получил то что хотел.
Очень понравилась работа с этим заказчиком. Если кому будет предлагать работу, соглашайтесь не раздумывая.

Заявки фрилансеров

lodka89
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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