Нужна верстка 1-й страницы

И так есть пустая страничка - будет страничка с прайсом.

Нужно сделать 15шт иконок расположены в разбросоном порядке.

При наведении они какбы качаются

принажатии на название поподаем на страничку

при нажатии на картинку она увеличивается почти в 10 раз или полноценную картинку.

Всё подробности по скайпу или аське