Разработать дизайн и сверстать в html для prines.ru Основное направление сайта заказ еды и продуктов питания, соответственно главное чтобы цвета были съедобными.
Срочная верстка PSD только под WebKit.
Здравствуйте многоуважаемые фрилансеры!
Нас интересует верстка страниц, для WEB сайта, ориентированного ТОЛЬКО под IPAD (т.е только браузер Safari, соответственно WebKit, остальные браузеры не интересны).
Исходники дизайна в PSD, у нас уже готова часть верстка (работать будет легче), однако нам не хватает ресурсов
Для нас крайне важны СРОКИ - они очень маленькие, но и работа не сложная.
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Особенности макета.
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Мы разрабатываем Web приложение, с которым будут работать только на IPAD'е. Для его реализации мы используем готовые библиотеки на ExtJS. В качестве фрейморвка используется Sensa Touch: http://dev.sencha.com/deploy/touch/examples/production/kitchensink/index.html
От вас не будет требоваться верстка с использованием JS, нужна лишь качественная CSS верстка, которую впоследствии мы "натянем" на интерфейс Sensa Touch.
Пример одной из страничке, приложен к этому заданию.
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Требования:
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- XHTML 1.0 + CSS
- Блочная (div)
- Браузер: IPAD (safari= webkit)
- Четкое соблюдение сроков
- Все стили в отдельном файле
- Наличие портфолио
- Желательно читабельный CSS (с комментариями)
- Ответственность
- Качественно и по умеренным ценам
- Гарантия
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Сроки.
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1 страничка не более 1 дня.
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Оплата.
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Оплата webmoney (посредством кода протекции полную сумму, или 50% авансом – только для персональных аттестатов и выше) или сервисом «сделка без риска».У нас персональный аттестат от 2006 года.
Помимо этого, очень приветствуется оплата на счет Физ Лица или ЮР лица в Российском банке.
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Контакты.
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Если Вы готовы, взяться за работу в ограниченные сроки и выдать качественный результат, пожалуйста свяжитесь с нами по следующим контактам:
*Skype: k.valerko
*Телефон: +7 927 6730316
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P.S
Верстать в Image Ready умеем сами, поэтому большая просьба, новичков не беспокоить.
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