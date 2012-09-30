Срочная верстка PSD только под WebKit.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок145 просмотров

Здравствуйте многоуважаемые фрилансеры!

Нас интересует верстка страниц, для WEB сайта, ориентированного ТОЛЬКО под IPAD (т.е только браузер Safari, соответственно WebKit, остальные браузеры не интересны).

Исходники дизайна в PSD, у нас уже готова часть верстка (работать будет легче), однако нам не хватает ресурсов

Для нас крайне важны СРОКИ - они очень маленькие, но и работа не сложная.

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Особенности макета.

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Мы разрабатываем Web приложение, с которым будут работать только на IPAD'е. Для его реализации мы используем готовые библиотеки на ExtJS. В качестве фрейморвка используется Sensa Touch: http://dev.sencha.com/deploy/touch/examples/production/kitchensink/index.html

От вас не будет требоваться верстка с использованием JS, нужна лишь качественная CSS верстка, которую впоследствии мы "натянем" на интерфейс Sensa Touch.

Пример одной из страничке, приложен к этому заданию.

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Требования:

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- XHTML 1.0 + CSS

- Блочная (div)

- Браузер: IPAD (safari= webkit)

- Четкое соблюдение сроков

- Все стили в отдельном файле

- Наличие портфолио

- Желательно читабельный CSS (с комментариями)

- Ответственность

- Качественно и по умеренным ценам

- Гарантия

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Сроки.

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1 страничка не более 1 дня.

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Оплата.

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Оплата webmoney (посредством кода протекции полную сумму, или 50% авансом – только для персональных аттестатов и выше) или сервисом «сделка без риска».У нас персональный аттестат от 2006 года.

Помимо этого, очень приветствуется оплата на счет Физ Лица или ЮР лица в Российском банке.

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Контакты.

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Если Вы готовы, взяться за работу в ограниченные сроки и выдать качественный результат, пожалуйста свяжитесь с нами по следующим контактам:

*Skype: k.valerko

*Телефон: +7 927 6730316

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P.S

Верстать в Image Ready умеем сами, поэтому большая просьба, новичков не беспокоить.

CSSJavaScript
13 лет назад
untelecom2
Валерий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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