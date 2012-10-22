Разработать дизайн и сверстать в html для prines.ru Основное направление сайта заказ еды и продуктов питания, соответственно главное чтобы цвета были съедобными.
Ищем HTML-верстальщика на постоянную работу
Где вы, светлые умы? Мы предлагаем работу с постоянной стабильной оплатой!
На постоянную удаленную работу ищем HTML верстальщика. Требуется превосходное знание HTML 4-5, CSS 2-3, Photoshop (так, как его должен знать верстальщик)
Опционально (с бонусом к базовому окладу и премиями) соискатель может выполнять следующие функции:
- Дизайнер простых шаблонов
- PHP программист
(нужное подчеркнуть)
В общем, мы рассмотрим разные кандидатуры и обсудим индивидуально зарплату.
Почему с нами приятно работать:
- Вы можете делать это дома
- Мы платим два раза в месяц и делаем это стабильно - не нужно постоянно искать заказы
- За хорошую работу мы платим еще больше :)
Оставляйте предложения. Личку не читаем.
Спасибо!
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