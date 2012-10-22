Ищем HTML-верстальщика на постоянную работу

Где вы, светлые умы? Мы предлагаем работу с постоянной стабильной оплатой!

На постоянную удаленную работу ищем HTML верстальщика. Требуется превосходное знание HTML 4-5, CSS 2-3, Photoshop (так, как его должен знать верстальщик)

Опционально (с бонусом к базовому окладу и премиями) соискатель может выполнять следующие функции:

- Дизайнер простых шаблонов

- PHP программист

(нужное подчеркнуть)

В общем, мы рассмотрим разные кандидатуры и обсудим индивидуально зарплату.

Почему с нами приятно работать:

- Вы можете делать это дома

- Мы платим два раза в месяц и делаем это стабильно - не нужно постоянно искать заказы

- За хорошую работу мы платим еще больше :)

Оставляйте предложения. Личку не читаем.

Спасибо!