Ищем HTML-верстальщика на постоянную работу

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт47 заявок486 просмотров

Где вы, светлые умы? Мы предлагаем работу с постоянной стабильной оплатой!

На постоянную удаленную работу ищем HTML верстальщика. Требуется превосходное знание HTML 4-5, CSS 2-3, Photoshop (так, как его должен знать верстальщик)

Опционально (с бонусом к базовому окладу и премиями) соискатель может выполнять следующие функции:

- Дизайнер простых шаблонов

- PHP программист

(нужное подчеркнуть)

В общем, мы рассмотрим разные кандидатуры и обсудим индивидуально зарплату.

Почему с нами приятно работать:

- Вы можете делать это дома

- Мы платим два раза в месяц и делаем это стабильно - не нужно постоянно искать заказы

- За хорошую работу мы платим еще больше :)

Оставляйте предложения. Личку не читаем.

Спасибо!

CSSHTMLPHP
13 лет назад
hofman24
Хофман 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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