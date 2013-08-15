Разработать дизайн и сверстать в html

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Завершен24 заявки316 просмотров

Разработать дизайн и сверстать в html для prines.ru

Основное направление сайта заказ еды и продуктов питания, соответственно главное чтобы цвета были съедобными.

HTML
12 лет назад
gallaam
Амир 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

art_smart
Арт 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$400
14 дней
Прекрасная работа, все сделано на высшем уровне. Рекомендую данного исполнителя.
Спасибо, Амир, за легкое и приятное сотрудничество! Вы создали все условия для того чтобы работа прошла эффективно и плодотворно! Желаю вам успешного развития и расширения вашего проекта по всей России)

Заявки фрилансеров

art_smart
Арт 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
12 лет назад

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