Сверстать таблицу в CSS

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок258 просмотров

Сверстать по макету, используя точно цвета и размеры шрифтов из макета

разметку, тени, закругленности тоже сделать в CSS

Переход по ссылке кликая на картинку, заголовок и надпись "подробнее"

При наведение на заголовок он становиться подчеркнутый

CSS
13 лет назад
maratkey
55 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Александр выполнил задачу на отлично, более того раньше срока и с точностью до пикселя! Спасибо.
Понравилось работать с Константином, хорошо поставлена задача, приятный человек в общении, оплата в срок! Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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