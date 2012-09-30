Верстка сайта-визитки под Bitrix

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок109 просмотров

Задача сделать верстку по готовому дизайну (PSD) и прикрутить ее к CMS Bitrix.

13 лет назад
VanWeb
Иван 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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