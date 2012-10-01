Добрый день, уважаемые верстальщики!:)

требуется верстальщик для мелкой работы по сайту, а то разрабатывающий сайт верстальщик - потерялся :)

периодически приходиться выполнять разную работу, на данный момент нужно:

1- перенести сайт на другой адрес

2- прикрутить к сайту капчу,

3-исправить косяк с тем, что при клике на изображение в галерее оно не открывается в реальном большом размере.

сайт на modx

постоянно требуется подобная работа, поэтмоу хотелось бы найти верстальщика, чтобы обращаться можно было периодически и не искать постоянно новых исполнителей :)