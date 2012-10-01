Разработать дизайн и сверстать в html для prines.ru Основное направление сайта заказ еды и продуктов питания, соответственно главное чтобы цвета были съедобными.
Верстальщик для мелкой работы по сайту
Добрый день, уважаемые верстальщики!:)
требуется верстальщик для мелкой работы по сайту, а то разрабатывающий сайт верстальщик - потерялся :)
периодически приходиться выполнять разную работу, на данный момент нужно:
1- перенести сайт на другой адрес
2- прикрутить к сайту капчу,
3-исправить косяк с тем, что при клике на изображение в галерее оно не открывается в реальном большом размере.
сайт на modx
постоянно требуется подобная работа, поэтмоу хотелось бы найти верстальщика, чтобы обращаться можно было периодически и не искать постоянно новых исполнителей :)
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