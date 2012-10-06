Верстка шаблона

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки178 просмотров

Есть сайт интернет-магазина на самодельном движке, страница товара открывается в сплывающем окне с кривой ссылкой.

Нужно сделать:

Вместо всплывающего окна, сделать чтоб информация о товаре открывалась в общем шаблоне сайта по прилагаемоему макету.

13 лет назад
maratkey
55 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

MIRAMAXED
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Отличный терпеливый фрилансер, все сделано четко и быстро! Спасибо.
Хороший заказчик! Очень рекомендую. Цели не размытые, оплата в срок. По больше бы таких :)

Заявки фрилансеров

MIRAMAXED
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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