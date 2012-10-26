Портфолио
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Отзывы заказчиков
$180
10 баллов
11 лет назад
Хорошее человеческое отношение к клиенту. Буду еще работать
$50
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа! Слаженно все сделали и в сроки. Будем сотрудничать. Очень рада!
Ответный отзыв
Четко сформулированная задача, деньги переданы в срок. Рекомендуем!
$100
10 баллов
11 лет назад
Рекомендую. Хороший исполнитель.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Конструктивное общение.Рекомендуем!
HTML-верстка
2 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
от $200
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 60 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 1 дня
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
от $200
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $500
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга