artemdavidov

Артем artemdavidov

 
34 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Портфолио
Отзывы заказчиков
cubix
41 годЛатвия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$180
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта на Друпале
Хорошее человеческое отношение к клиенту. Буду еще работать
trashpoland
Настя 
45 летСША
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Требуется "допилить" сайт MODX+верстка
Отличная работа! Слаженно все сделали и в сроки. Будем сотрудничать. Очень рада!
Четко сформулированная задача, деньги переданы в срок. Рекомендуем!
Ответный отзыв
liveforlife
Владимир 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Исправить ошибки в css или переверстать
Рекомендую. Хороший исполнитель.
Отличный заказчик. Конструктивное общение.Рекомендуем!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
от $200
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 60 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 1 дня
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
от $200
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $500
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
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