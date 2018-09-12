Лого торговой марки Wondercyber

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок1043 просмотра
#1$60
#2$30

Техническое задание здесь https://goo.gl/EBDSYo

В случае выигрыша в конкурсе (1-е место $60 или 2 место $30) дизайнер передает все исходники и получает оплату. 

7 лет назад
guest_15097216448604
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победители конкурса

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
#2
Отличное понимание в каком стиле делать. Спасибо!
Надёжный и ответственный заказчик. Благодарю за сотрудничество, был рад принять участие в конкурсе!
VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
14 часов назад
7 лет назад
#1
Лого - космос.
Спасибо за интересный конкурс. Прекрасный заказчик, успешное сотрудничество - мои наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
#2
VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
14 часов назад
7 лет назад
#1
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Логотипы и Знаки