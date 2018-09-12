Необходимо разработать логотип и фирменный стиль состоящий из следующих элементов: папка, визитка, бланк, буклет, карта, дорхенгер, указатель на дверь и прочее…Подробности в личной переписке!
Лого торговой марки Wondercyber
Техническое задание здесь https://goo.gl/EBDSYo
В случае выигрыша в конкурсе (1-е место $60 или 2 место $30) дизайнер передает все исходники и получает оплату.
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Создать логотип для сайта https://sliv.shop/Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно нарисовать имеющийся логотип в 3-D вектореЛоготипы и Знаки9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо придумать лого для компании, которая занимается продажей керамических панелей для обогрева помещений. Что-нибудь уникальное и запоминающееся.Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт7 лет назад
Три логотипа в вектор сохранить в Corel 11 и eps. Все три вразных исходниках: 1 - jpg, 1 - pdf, 1 – png на прозрачном фоне (см. файлы). Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте ссылки ...Завершен7 лет назад
Нужно переделать в svg и сделать шаблон psd с размерами не меньше 3000pх на 300dpi, сделать так, чтобы каждый элемент (обводка, заливка каски, заливка рук, заливка бороды, лица и т.д. были в разных слоях.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $70
Компания занимается поставкой промышленного оборудования и запчастей по всему миру. Названия пока нет. Нужен для нее логотип (и идея для названия). Дополнение: В плане цвета не хотелось бы слишком тусклых цветов ...Завершен7 лет назад
- $10
каков срок? Цена?Завершен7 лет назад
Стильный логотип для команды разработчиков Web Pirates. На логотипе корабль, на парусе которого цифры 404. Логотип одна-двух цветных, без объемов, отсветов бликов. Встраиваться будет в этот дизайн http://wp3.wp-makers.ru/ ориентироваться на эту цветовую гамму.Завершен7 лет назад
Нарисовать лого. картинка текст. кирилица и латиница. по эскизу.Завершен7 лет назад