Разработка логотипа и фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок267 просмотров

Необходимо разработать  логотип и фирменный стиль состоящий из следующих элементов: папка, визитка, бланк, буклет, карта, дорхенгер, указатель на дверь и прочее…Подробности в личной переписке!

7 лет назад
to4
37 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$490
30 дней
Исполнитель ответственно и грамотно подошёл к задаче, всё выполнено в срок! рекомендую!
Работать с Кириллом очень легко. Проект был достаточно объемным и очень интересным. Все обязательства выполнялись вовремя, обратная связь мгновенная. Кирилл ответственный и надежный заказчик, которому можно доверять. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад