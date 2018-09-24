Описание в файле
Логотип Web Pirates
Стильный логотип для команды разработчиков Web Pirates. На логотипе корабль, на парусе которого цифры 404. Логотип одна-двух цветных, без объемов, отсветов бликов.
Встраиваться будет в этот дизайн http://wp3.wp-makers.ru/ ориентироваться на эту цветовую гамму.
Выбранный исполнитель
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