Логотип Web Pirates

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Завершен23 заявки320 просмотров

Стильный логотип для команды разработчиков Web Pirates. На логотипе корабль, на парусе которого цифры 404. Логотип одна-двух цветных, без объемов, отсветов бликов.

Встраиваться будет в этот дизайн http://wp3.wp-makers.ru/ ориентироваться на эту цветовую гамму.

WordPress
7 лет назад
Robessar
Даниил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Verrone
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$30
2 дня
Все отлично. Качество на высоком уровне.
Отличный заказчик. Никаких проблем во время работы не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Verrone
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад