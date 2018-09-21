Праздничный лого

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Завершен20 заявок483 просмотра

Приветствую! :)

Необходимо разработать праздничную\юбилейную версию логотипа, компании 25 лет

которая будет использоваться как на сайте, так и в полиграфии и пр. рекламной продукции весь последующий год.

Исходники текущего лого предоставлю (.cdr \ .ai).

Расматриваю только исполнителей с: опытом, портфолио, наличием отзывов.

В заявке просьба указывать цену (+\-).

Оплата по факту + жирный отзыв. 

7 лет назад
Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$35
2 дня
Escrow
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Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад