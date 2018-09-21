Праздничный лого

Приветствую! Я занимаюсь доставкой морепродуктов, сейчас создаю сайт. Но столкнулась с потребностью в логотипе, чтобы меня узнавали,глядя на него... В общем, нужно отрисовать логотип, сайта еще нет. Жду Ваших предложений!