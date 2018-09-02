Описание в файле
Разработка логотипа, баннеров, дизайн визитки
Под новую тату студию нужно сделать следующее:1) вывеска на вход в здание - 65 на 65 см.
с текстом и лого
2) вывеска на бетонный забор - 120 на 165(высота)
текст: пример в файлах
3) на лестницу: 40 на 30(высота)
текст и стрелка вверх,
4) вывеска возле входной двери в саму студию. Будет выполнена из пластика с кармашком под визитки.
Студия закрытого типа, и открыта не всегда, так что к этой вывеске нужно подойти с пониманием.
текст, телефон, инстаграм, предложение взять визитку и место под кармашек.
5) визитка стандартная
текст, инста, телефон, значки вайбера и телеграмма
6) Лого. Придерживаясь такого же стиля. Для профилей в интернет пространстве, водяного знака на фото, розмещение на визитку...
Общий стиль- черный фон, или темный градиент, оранж и/или белый леттеринг
Всё в одном стиле, как фото из примеров. Олдскульный леттеринг с креативным подходом. Калиграфия
на фото ниже примеры, того что нравиться.по запросу могу сбросить больше идей стилистики.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Приветствую! Я занимаюсь доставкой морепродуктов, сейчас создаю сайт. Но столкнулась с потребностью в логотипе, чтобы меня узнавали,глядя на него... В общем, нужно отрисовать логотип, сайта еще нет. Жду Ваших предложений!Логотипы и Знаки55 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим логотип для нижнего бельяЗавершен7 лет назад
- $120
[table]ЗадачаНужно нарисовать два варианта логотипа в указанном стиле для сайта по MMA. Подробности в ТЗ. В ответе прикрепите примеры подобных логотипов. Убедительная просьба если вы не рисовали подобных логотипов не ...Закрыт7 лет назад
- $5
Необходимо создать логотип в векторе по имеющемуся рисунку. Именно в таком виде, как он нарисован.Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходим логотип для кондитерской, специализирующейся на тортах люксового сегмента (преимущественно многоэтажные и свадебные). Желательно не переполненный излишней цветовой нагрузкой, чтобы название оставалось в приоритете. Кондитерская HeSlen`S CakeStudio, само название должно быть в шрифте ...Логотипы и Знаки46 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Логотип для кондитерской, специализирующейся на тортах люксового сегмента (преимущественно многоэтажные и свадебные торты) Пример работыЛоготипы и Знаки22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Добрый день. Требуется создать логотип для компании, которая занимается сдачей в аренду морских контейнеров в качестве складов для индивидуального хранения. Название бренда Boxzilla. Логотип должен быть выполнен в минималистичном стиле, ...Завершен7 лет назад
Название компании DO It better - DIB. Бриф прилагается. Бюджет 1000₽. Срок 2-3 дняЛоготипы и Знаки22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать логотип для сервиса поездок (такси) и шрифт для названия, а также цвета для использования на сайте и в приложении для заказа. Сервис называется "Блиц" - blitz. Основной цвет не желтый. Должен быть логотип ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт7 лет назад