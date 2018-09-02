Разработка логотипа, баннеров, дизайн визитки

Под новую тату студию нужно сделать следующее:1) вывеска на вход в здание - 65 на 65 см.

с текстом и лого

2) вывеска на бетонный забор - 120 на 165(высота)

текст: пример в файлах

3) на лестницу: 40 на 30(высота)

текст и стрелка вверх,

4) вывеска возле входной двери в саму студию. Будет выполнена из пластика с кармашком под визитки.

Студия закрытого типа, и открыта не всегда, так что к этой вывеске нужно подойти с пониманием.

текст, телефон, инстаграм, предложение взять визитку и место под кармашек.

5) визитка стандартная

текст, инста, телефон, значки вайбера и телеграмма

6) Лого. Придерживаясь такого же стиля. Для профилей в интернет пространстве, водяного знака на фото, розмещение на визитку...

Общий стиль- черный фон, или темный градиент, оранж и/или белый леттеринг

Всё в одном стиле, как фото из примеров. Олдскульный леттеринг с креативным подходом. Калиграфия

на фото ниже примеры, того что нравиться.по запросу могу сбросить больше идей стилистики.