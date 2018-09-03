Создание логотипа

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок232 просмотра

Необходимо создать логотип в векторе по имеющемуся рисунку.

Именно в таком виде, как он нарисован.

7 лет назад
Nataly75
Наталья 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
7 лет назад
$5
1 день
Спасибо, большое за работу! Быстро, все по-делу, качественно, рекомендую!
Работой с Наталией доволен. Все конкретно и по делу. Оплата получена быстро и без проблем! Коллеги рекомендую Наталию к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
7 лет назад