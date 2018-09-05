Разработать логотип для компании

Отличная команда профессионалов! Сделали заказ в срок , предоставили много вариантов, что очень порадовало, свои деньги они отработали на 100% . Порадовала коммуникация, очень приятно было общаться с Марией, отвечали оперативно и даже по вечерам. Помогли разобраться в нюансах и порекомендовали, что лучше и современнее. Буду работать с ними и дальше.